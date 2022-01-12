Что сделает Huawei для цифровизации Карабаха

Правительство Азербайджана уделяет особое внимание созданию безопасной и надежной среды и условий жизни на освобожденных от армянской оккупации территориях путем внедрения передовых технологий и расширения коммуникационных возможностей.

Как пишет турецкая "Сабах", в рамках масштабной инициативы возрождения Карабаха власти Азербайджана демонстрируют растущую озабоченность вопросом укрепления стабильности в регионе, при этом активно развивая научно-техническую и инновационную деятельность в разрушенных войной городах и селах. В рамках усилий по восстановлению президент Азербайджана Ильхам Алиев занимается проектом строительства инновационных и "умных" сел в Карабахском регионе для достижения устойчивого социально-экономического роста.

Ведущий мировой поставщик интеллектуальных устройств и инфраструктуры в области информационно-коммуникационных технологий, китайская компания Huawei была в числе первых зарубежных многонациональных технологических корпораций, приглашенных для участия в процессе восстановления Карабаха.

Huawei разрабатывает множество сложных решений, начиная от возобновляемой энергии и облачных технологий до исследований искусственного интеллекта, с целью повысить эффективность и оптимизировать процессы управления. Компания считается одним из крупнейших и передовых поставщиков технологий "умных домов" во всем мире, за последнее десятилетие превратившись в ведущего производителя "умных домов" в Китае.

На протяжении уже почти двух десятилетий компания Huawei играет ключевую роль в секторе информационных и коммуникационных технологий Азербайджана. Ранее китайская компания оказала Азербайджану обширную техническую помощь в реализации нескольких национальных инициатив и внесла положительный вклад в развитие отрасли высоких технологий.

8 декабря Университет ADA, Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и компания Huawei подписали меморандум о взаимопонимании по проекту создания совместного Центра исследований и разработок в рамках государственного проекта "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию".

При строительстве "умного города" Huawei предлагает широкий спектр универсальных решений, начиная от баз данных городского управления и заканчивая межведомственными приложениями, услугами информационного обеспечения и предоставления ресурсов, а также планами строительства городских центров эксплуатации за счет наиболее эффективного использования существующих ресурсов. Как правило, система обеспечивает более пригодные для жизни условия путем систематического улучшения многих аспектов качества и уровня жизни как городского, так и сельского населения.

Соответственно, на первом этапе цифровые технологии Huawei в Карабахе будут использоваться для отслеживания и диагностики проблем в сферах сельского хозяйства, здравоохранения и образования. Это включает в себя в том числе операционный центр, который аккумулирует в себе информацию и управляет процессами, широкополосный доступ к сети Интернет в сельской местности, технологии точного земледелия, "умный" транспорт и систему контроля дорожного движения, а также использование возобновляемых источников энергии. Как правило, цифровая инфраструктура, поддерживаемая облачной платформой, технологиями искусственного интеллекта и сетями 5G, автоматически генерирует ключевые индикаторы сложных операций, которые обеспечивают дистанционное управление или немедленное вмешательство в чрезвычайной ситуации по защищенным каналам связи.

"Умный" комфорт

Системы Huawei обеспечивают "умный дом" повышенным комфортом при одновременном снижении энергопотребления. Кроме того, с целью постепенного повышения экономической эффективности и безопасности вся экосистема "умного дома", включая датчики, контроллеры, программные приложения и синхронизация баз данных центрального сервера, может быть автоматизирована. Что особенно важно с точки зрения безопасности, благодаря взаимодействию различных устройств система "умного дома" Huawei способна прогнозировать и обнаруживать потенциальные угрозы безопасности и заранее о них предупреждать. Такая технология в Карабахе уже применялась в селе Агалы Зангиланского района (в настоящее время идет строительство еще одного "умного" села в Физулинском районе).

Цифровая трансформация Карабаха предоставляет Huawei новаторские возможности для использования продуктов и услуг. Примечательно, что недавно разработанная Huawei технология высокоскоростного доступа в интернет на основе оптических сетей связи AirPON E2E обеспечат устойчивую и надежную поддержку соединения, в частности, в высокогорных и горных районах Карабахского региона.

В наше время правительства все чаще внедряют цифровые технологии и активно используют цифровизацию для упрощения административных задач, ускорения экономического роста, энергетической безопасности, создания рабочих мест, внедрения технологий точного земледелия и модернизации инфраструктуры. Точно так же, помимо восстановления инфраструктуры, правительство Азербайджана уделяет значительное внимание обеспечению качества жизни населения путем совершенствования цифровых технологий как в городских, так и в сельских районах. В ближайшем будущем информационные технологии сделают государственные услуги более доступными и прозрачными за счет использования "умных" алгоритмов. Тем не менее, в долгосрочной перспективе мощные платформы для обработки данных, надежный интернет и передовые технологии искусственного интеллекта будут активно стимулировать социально-экономическое развитие Карабахского региона.