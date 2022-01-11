Узбекистан прекратил экспорт газа в Китай и отказался от повышения внутренних цен

На прошлой неделе рост цен на топливо стал поводом для протестов в Казахстане. Теперь правительство соседнего Узбекистана приостановило газовый экспорт и, судя по всему, не собирается прибегать к обещанному увеличению цен на топливо.

Eurasianet отмечает, что на протяжении нескольких последних лет недостаток газа в Узбекистане вызывает значительное недовольство общественности, которое тем не менее ни разу не переросло в уличные демонстрации. ”Газовый экспорт был полностью прекращен. Все объемы газа направлены на внутреннее потребление”, - представитель министерства энергетики сообщил ”Интерфаксу”. Еще в ноября Счетная палата, подотчетная президенту, объявила, что с 1 января поднимутся цены на электричество, природный газ и другие коммунальные услуги. Тем не менее по прошествии 10 дней января изменения цен так и не произошло.

Житель Ташкента, пенсионер Нуриддин Камраев, рассказал, что платит за коммунальные услуги по старым тарифам 2021 года: 380 сумов ($0,035) за кубометр газа и 295 сумов ($0,027) за киловатт электроэнергии. Более того, стоимость литра наиболее популярного в стране бензина, АИ-80, упала 7 января с 6,980 ($0,64) до 6,5 ($0,6) сумов. ”Причины очевидны. Власти не хотят повторения событий в Казахстане и принимают меры. Скорее всего, повышения цен пока не будет. Ведь сначала протесты в соседней стране начались из-за увеличения стоимости сжиженного газа”, - поделился пенсионер своими мыслями с корреспондентом Eurasianet.

Производство газа в Узбекистане снижается несколько лет подряд, в результате чего находить баланс между необходимостью обеспечивать иностранных покупателей и удовлетворять внутренний рынок становится всё сложнее. По официальным данным, в 2020 году было произведено 47,1 млрд кубометров газа, а в 2019 - 57,4 млрд.

Практически весь экспорт приходится на Китай. С января по октябрь 2021 года Узбекистан экспортировал в Китай более 4 млрд кубометров газа на чуть менее $600 млн. До пандемии Россия закупала аналогичный объем. 4,9 млрд кубометров было приобретено Россией в 2019 году, однако в следующем году торговля была прекращена. Таджикистан и Киргизия также закупают небольшие объемы узбекского газа. Оставшаяся часть, около 43-44 млрд кубометров, идет на внутренний рынок.

Сжиженный газ - главное топливо, которое покупают узбекские автомобилисты. Более 60% автомобилей работают на нем, а цены жестко регулирует правительство. Нехватка топлива в зимний период, вызванная необходимостью отапливать помещения, приводит к дефициту на заправочных станциях и, соответственно, длинным очередям.

Правительство страны открыто признает недостатки в сфере энергообеспечения. Президент Шавкат Мирзиеев откровенно обозначил проблему в августе прошлого года: ”Люди очень нами недовольны из-за электричества и, в первую очередь, газа”. 25 декабря во время визита на завод газожидкостной конверсии в Кашкадарьинской области президент вернулся к проблеме: ”30 лет мы продаем газ за границу, но не получаем никакой прибыли”.

В 2020 году кабинет министров объявил, что газовый экспорт будет прекращен к 2025 году. Правительство сдержало обещание, причем на три года раньше.