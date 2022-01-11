Хулуси Акар о внешних угрозах: терпение Турции находится на пределе

11 янв. 19:29

Министр национальный обороны Турции Хулуси Акар заявил, что террористы все больше угрожают границам страны.

Таким образом он прокомментировал ход операции, которая была начата в ответ на гибель 3 военнослужащих, подорвавшихся на взрывном устройстве в провинции Шанлыурфа на границе с Сирией.

Акар отметил, что сразу после гибели военных в районе Акчакале были предприняты ответные меры. "По состоянию на сегодняшний день нейтрализованы уже 22 террориста. По объектам террористов РПК/YPG наносятся мощные удары", - цитирует министра агентство Anadolu.

Глава оборонного ведомства также обратил внимание на то, что турецкая армия дает достойный ответ на угрозы извне. "Операции будут набирать оборот. Терпение Турции - на пределе", - подчеркнул министр.