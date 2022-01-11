Миллионер из Пятигорска пойдет под суд

11 янв. 20:25

Ставропольские правоохранители сообщили о том, что против директора коммерческой организации в Пятигорске возбудили уголовное дело за сокрытие налогов в особо крупных размерах.

Сообщается, что общая сумма долга составила 61 млн рублей.

"С января 2016 года по март 2019 года подозреваемый уклонился от уплаты налогов путем совершения "фиктивных" финансово-хозяйственных операций, создания формального документооборота, изготовления и предоставления в налоговый орган подложных документов и деклараций, содержащих заведомо ложные сведения", - говорится в сообщении Следкома.

В настоящее время расследование продолжается, как только будет достаточно материалов и доказательств, дело передадут в суд.