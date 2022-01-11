Омикрон-штамм проник на Северный Кавказ

11 янв. 18:40

В Ингушетии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Mash Gor.

Таким образом, на данный момент Ингушетия является единственной республикой Северного Кавказа, где успел появиться новый штамм.

Заболевшей оказалась 23-летняя беременная женщина. Она не выезжала за пределы Ингушетии, так что заразиться могла от кого-то, кто приехал в республику из другого города.

По словам врачей, болезнь проходит у женщины в легкой форме.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 310 млн, из них более 5,4 млн человек скончались.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Ингушетии выявлены 29 385 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 27 501 житель республики, умерли - 487.