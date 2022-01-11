Жителей Кисловодска приглашают на прогулку с динозаврами

11 янв. 20:05

Глава Кисловодска Евгений Моисеев сообщил о том, что в национальном парке "Кисловодский" работает Визит-центр, в котором можно прогуляться с динозаврами.

По его словам, за минувшую неделю этой возможностью воспользовались уже 572 жителей и гостей курорта.

"Визит-центр – единственный подобный музей в регионе, поэтому уверен, что и этот рекорд по посещению будет скоро побит", - сказал он.

Визит-центр – культурное учреждение – интерактивный музей, в отдельном зале которого расположены ожившие фигуры динозавров, населявших в древности кисловодскую котловину.