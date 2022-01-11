Макрон заявил о необходимости диалога с Россией для урегулирования на Украине

11 янв. 17:55

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем, что Франция выступает за поддержание диалога с Россией по вопросам безопасности.

По его словам, Франция поддерживают европейский подход в ситуации с Россией и Украиной, который включает в себя твердость в отношении угрозы агрессии и продолжение диалога для поиска пути разрядки напряженности.

"Большую часть наших обсуждений мы посвятили главным международным вопросам - России и Украине. Тут мы придерживаемся общеевропейского подхода, который сочетает в себе жесткость и в то же время поддержание каналов диалога, чтобы найти решение для урегулирования (конфликта – прим. ред.)", - цитирует Макрона РИА Новости.