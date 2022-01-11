Кубань предупредили об опасном подъеме уровня рек

11 янв. 18:58

Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил о том, что реки в Геленджике, Анапе и Новороссийске могут выйти из берегов из-за прогнозируемых ливней.

"В связи с ожидающимися осадками 12 и 13 января на малых реках и водотоках юго-западных притоков бассейна реки Кубань и реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок", - информирует центр.

Ранее синоптики предупреждали гостей и жителей региона о резком похолодании на 10-12 градусов. Также пройдет мокрый снег, ожидается сильный ветер, гололед и ухудшение видимости до 500-1000 м.