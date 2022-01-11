Путин поздравил Хабенского с юбилеем

11 янв. 17:25

Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, народного артиста России Константина Хабенского с юбилеем, сообщает пресс-служба Кремля.

"Ваш профессиональный путь отмечен яркими успехами в кинематографе и на театральной сцене. Вы состоялись и как актер, и как самобытный, талантливый режиссер со своим узнаваемым творческим почерком", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства также обратил внимание на благотворительную работу Хабенского.