Крупнейший на севере Дагестана автовокзал открылся в Кизляре

11 янв. 18:05

В пресс-службе администрации Кизляра проинформировали о том, что в городе был открыт новый автовокзал. Он станет самым крупным на севере республики.

"Автовокзал находится на объездной автодороге между поселком Южный и с. Аверьяновка. Этот автовокзал станет самым крупным по площади в северной зоне - более 1 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отсюда ежедневно будут осуществляться перевозки пассажиров по межрегиональным маршрутам в города Краснодар, Ставрополь, Пятигорск, Ессентуки, Ростов, Астрахань, а также в другие регионы страны. Кроме того, планируют открыть маршруты Кизляр - Махачкала, Кизляр - Хасавюрт, Кизляр - Дербент и в ряд других городов и районов республики.