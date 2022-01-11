Мурашко в РФ наступила "переломная точка" в ситуации с ковидом

11 янв. 17:45

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о том, что Россия находится в "переломной точке", когда определяется дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом.

По его словам, в настоящее время в РФ = переломная точка, когда в регионах решается вопрос, как будет развиваться ситуация. "Немедицинские меры - ограничительные - и медицинские, в частности вакцинация, - это ключевые факторы по сдерживанию взрывного роста заболеваемости населения", - сказал Мурашко.

Заявление об этом было сделано на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.