Мурашко: ревакцинация "Спутником Лайт" защитит от "омикрона"

11 янв. 17:22

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что ревакцинация "Спутником Лайт" помогает защититься от штамма "омикрон".

По его словам, об этом свидетельствуют совместные исследования в отношении эффективности вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт". "Ревакцинация пациентов "Спутником Лайт" дает хорошую вируснейтрализацию и позволяет защитить от нового штамма COVID-19 "омикрон", - сообщил он.

Заявление было сделано в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.