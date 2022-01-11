11 янв. 17:11

В Чечне начался сезон черемши. По словам торговцев на рынке "Беркат" в Грозном, сейчас здесь продается только местная черемша. Деликатес будет доступен до конца марта.

"Для сбора одного мешка черемши потребуется около двух дней, но если у человека набитая рука, то он способен собрать мешок черемши даже за один день", - приводит слова одной из местных продавщиц "Грозный Информ".

"Для того чтобы собрать один килограмм черемши, потребуется около часа", – рассказала одна из торговок", - добавила она, уточнив, что с каждым годом собирать растение становится все сложнее, так как количество черемши уменьшается из-за неправильной технологии сбора.