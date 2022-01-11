Задержан рецидивист, с молотком грабивший пенсионеров в ставропольском Покойном

11 янв. 17:04

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в грабеже и разбойном нападении на пенсионеров, на Ставрополье. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по краю.

Фигурантом уголовных дел оказался 30-летний ранее судимый житель Буденновска, который специально приезжал в село Покойное, чтобы напасть на его престарелых жителей.

В первом случае мужчина с молотком ворвался в домовладение пенсионерки и велел отдать ему деньги.

"Потерпевшая ответила отказом, однако злоумышленник не поверил и скрылся лишь после того, как нашел в одной из комнат спрятанные под матрасом 17 тыс рублей", - отметили в управлении.

Второй преступный эпизод правоохранители выявили в ходе предварительного следствия: ранее рецидивист таким же образом залез в домовладение пожилой пары и избил супругов. Забрав из шкатулки ювелирные украшения, он скрылся, нанеся ущерб на 35 тыс рублей.

Задержанный дал признательный показания. На обысках была найдена одежда, в которой он совершал преступления, часть похищенных денег и украшения.

Открыты уголовные дела по. ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж) и ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой), их объединят в одно производство. Злоумышленник взят под стражу.