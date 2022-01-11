Новый казахстанский премьер провел первый телефонный разговор с Мишустиным

11 янв. 16:53

Занявший сегодня утром пост премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов провел телефонный разговор с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Такое сообщение опубликовано на сайте казахского кабмина.

В нем говорится, что российский премьер поздравил казахского коллегу с назначением, политики также заявили о готовности к дальнейшему упрочению стратегического партнерства в двустороннем и многостороннем форматах.

"Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с Российской Федерацией. Надеюсь на поддержание с Вами характерного для казахстанско-российских отношений насыщенного и регулярного диалога по всему спектру двусторонней повестки. Мы решительно настроены на реализацию ранее достигнутых договоренностей", - подчеркнул Алихан Смаилов.

Кроме того, главы правительств рассмотрели некоторые аспекты двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в рамках ЕАЭС.