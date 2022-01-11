Армянские националисты против ОДКБ?

Ситуация в Казахстане побудила руководящие структуры ОДКБ впервые за всю историю организации задействовать ограниченный военный контингент в целях стабилизации в республике. Кроме военнослужащих России, Белоруссии и Таджикистана в зону спецоперации были направлены и армянские военные численностью до ста человек. Миссия стран ОДКБ в Казахстане заключается в охране социально значимых учреждений и объектов инфраструктуры.

Решение об отправке армянских военнослужащих было принято премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который в этом году занимает должность председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ. Реакция со стороны парламентской оппозиции не заставила себя ждать. Националисты поспешили раскритиковать Пашиняна, усмотрев в решении премьера политическую неуверенность и стремление всеми силами сохранить за собой власть. Об этом в беседе с армянским новостным изданием NEWS.am сообщил вице-спикер Национального собрания, депутат от фракции "Армения" Ишхан Сагателян. Вскоре Сагателяна на своей странице в Facebook поддержал его однопартиец Артур Казинян, назвавший Казахстан "недружественной страной", которой не нужно было оказывать помощь, тем самым "показав ей свое место".

Фракция националистов, в которой комфортно расположились активисты "Дашнакцутюн", вульгаризируют представление о принципах функционирования ОДКБ. Реваншисты косвенно обвиняют структуры коллективной безопасности в бездействии в период Второй Карабахской войны, намекая на якобы особый статус Казахстана среди членов организации. Несмотря на то, что устав ОДКБ не предполагает оказание поддержки непризнанным республикам, а также покровительство тем или иным карманным проектам локального сепаратизма, реваншисты надеются бросить тень на репутацию организации, которая, по их мнению, не выполняла в 2020-2021 годах возложенных на нее обязательств.

Парламентская оппозиция злонамеренно формирует среди армянской общественности ошибочное представление о механизмах работы коллективной безопасности, которая, по мнению националистов, должна удовлетворять интересы армянской политики. Видимо, армянским популистам неизвестно, что принципы ОДКБ не могут быть направлены против суверенитета и территориальной целостности других государств, тем самым игнорируя общепризнанные принципы международного права.

Риторика членов фракции "Армения" выглядит крайне неуклюжей, поскольку противоречит принципам противодействия транснациональной угрозе. Причем на этот раз националисты вознамерились пересмотреть значение деятельности ОДКБ как системы безопасности. Манипулятивная политика оппозиции подогревает интерес общественности к тому, чтобы вновь обратить внимание на события октября-ноября 2020 года, распространяя конспирологический миф о заговоре нынешней политической элиты. Таким образом националисты надеются раскачать армянскую общественность, чтобы та выразила вотум недоверия не только правительству Пашиняна, но и российским военным, с которыми вынужден сотрудничать армянский премьер и которые содействуют процессу делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.

Учитывая значение российской армии в Армении, может показаться, что политика реваншистов лишена здравого смысла. Однако если вспомнить, что именно российский миротворческий контингент в Карабахе выполняют одну из ключевых ролей в процессе послевоенного урегулирования, способствует поддержанию мира и суверенитета республик Южного Кавказа, можно предположить, почему националистическая пропаганда начала осторожную антироссийскую риторику. Продлить свое политические долголетие в пространстве армянской политики в условиях новых послевоенных реалий и новой внешнеполитической доктрины националисты не смогут. Они быстро окажутся на обочине армянской действительности, окончательно закрепив за собой репутацию маргинального меньшинства. Видимо поэтому члены фракций "Армения" и "Честь имею" выражают мнимую озабоченность судьбой армянских военных в надежде заручиться симпатией армянского избирателя, который в очередной раз должен поверить в то, что у Армении нет союзников, друзей и соседей, а есть лишь оружие и необходимость в национальной консолидации.