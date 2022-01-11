Новостройки в России стали на 32% дороже за год

11 янв. 16:49

В России за прошлый год новое жилье подорожало на треть, говорится в исследовании федерального портала "Мир квартир", проведенного в 70 городах страны с населением более 300 тыс человек.

"Цены на новостройки побили очередной рекорд, увеличившись в среднем по крупным городам России на треть. В целом по стране средняя цена за квадратный метр в новостройках составляет 93 563 рубля (+32,3% за год), средняя цена квартиры - 5,13 млн рублей (+28,1%)", - сообщают аналитики.

Значительнее всего за год новостройки подорожали в Сочи - "квадрат" вырос в цене практически вдвое. В Краснодаре жилье в новостройках подорожало на 83,4%, в Мурманске на 60,3%. Похожая ситуация наблюдается по итогам 2021 года в Улан-Удэ, Твери, Калининграде, Белгороде.

В Москве "квадрат" в новостройке стоит в среднем 310,9 тыс рублей, плюс 26,5% за год, в Подмосковье - 155,5 тыс рублей, плюс 39,6%, в Санкт-Петербурге - 197,4 тыс рублей, плюс 31,3%.