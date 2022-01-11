Грузинский оппозиционер выставил свой парламентский мандат на голосование

11 янв. 16:30

Пользователи Facebook решат, стоит ли лидеру Лейбористской партии Грузии Шалве Нателашвили брать парламентский мандат. Соответствующий опрос оппозиционер опубликовал на своей странице в этой соцсети.

По его словам, он готов доверить свою судьбу тем, кто захочет выразить свое мнение по этому поводу, пишет Sputnik Грузия.

Напомним, публично о желании войти в парламент Грузии Нателашвли заявил в новогодние праздники, уточнив, что к этому лейбористов вынуждают другие оппозиционеры, не ставшие бойкотировать высший законодательный орган.