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Грузинский оппозиционер выставил свой парламентский мандат на голосование

Грузинский оппозиционер выставил свой парламентский мандат на голосование

Пользователи Facebook решат, стоит ли лидеру Лейбористской партии Грузии Шалве Нателашвили брать парламентский мандат. Соответствующий опрос оппозиционер опубликовал на своей странице в этой соцсети.

По его словам, он готов доверить свою судьбу тем, кто захочет выразить свое мнение по этому поводу, пишет Sputnik Грузия.

Напомним, публично о желании войти в парламент Грузии Нателашвли заявил в новогодние праздники, уточнив, что к этому лейбористов вынуждают другие оппозиционеры, не ставшие бойкотировать высший законодательный орган.

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