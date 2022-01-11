Вооруженный мужчина в женском платье ворвался в православный храм в Москве

11 янв. 16:23

В Москве задержали мужчину в женском платье, который ворвался накануне в храм Казанской Песчанской иконы Божией Матери в Измайлово. Он был вооружен ножами, однако не успел совершить нападение на прихожан, заявил заместитель благочинного Рождественского округа Москвы Иоанн Паскевич.

"Был человек вчера в женском платье, но его быстро охрана обезвредила, в больницу его передали. Он остановился - упредил охранник и принял меры, его забрали. Он не успел ни на кого напасть", - приводит слова священника РИА Новости.

Он подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал.

Стоит добавить, что мужчина с бородой, который ворвался в розовом женском платье и с ножами в руках в храм, состоял на учете в психоневрологическом диспансере.