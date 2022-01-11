Житель Черкесска поплатится за угон машины с автомойки

11 янв. 16:21

Подозреваемого в угоне автомобиля поймали полицейские в Черкесске, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.

Еще в прошлом году, 30 декабря, в дежурную часть обратился 56-летний житель села Терезе, который рассказал, что кто-то угнал его Daewoo Nexia с автомойки в столице КЧР.

Стражи порядка задержали подозреваемого в угоне, которым оказался 44-летний житель города, он дал признательные показания.

"Транспортное средство изъято и возвращено законному владельцу под сохранную записку", - сказано в сообщении.

Открыто уголовное дело по ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).