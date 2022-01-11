Украина побоялась стать "покупкой" России

11 янв. 16:17

Вашингтон показывает эксплуататорское отношение к Киеву, когда заявляет Москве о рисках для нее заплатить "высокую цену" в случае нападения. Об этом сказал украинский политолог Руслан Бортник.

Он считает, что использование слова "цена" неуместно, когда речь идет о настоящих партнерских отношениях.

"А если она окажется приемлемой для России? Если она согласится купить Украину за эти деньги?", – спросил эксперт.

Как пример Бортник привел оборонные соглашения, которые США заключила с Японией и Южной Кореей, подчеркнув, что в отношении Украины применяется другой метод.

"Если вы вторгнетесь на Украину, которую мы считаем своим партнером, вы будете иметь дело с нами", – такой, по его мнению, должна быть риторика Запада.