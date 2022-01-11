В 2021 году Россия нарастила импорт турецких овощей и фруктов

11 янв. 16:17

В прошлом году Россия почти на 7% увеличила ввоз овощей и фруктов из Турции, пишет Anadolu.

В 2021 году Россия импортировала турецких овощей и фруктов на $1 млрд - на 6,8% больше, чем в 2020 году. Таким образов, Россия является основным покупателем турецкой сельхозпродукции.

За прошлый год Турция экспортировала свежих фруктов и овощей на $3 млрд - на 13% больше, чем годом ранее. Экспорт в РФ составил 32,9% от всего экспорта, сообщает Ассоциация союзов экспортеров Средиземноморского региона Турции. Другими крупными покупателями турецких овощей и фруктов стали Германия, Ирак, Украина и Румыния.