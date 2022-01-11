Внутреннее распространение "омикрона" началось в Грузии

11 янв. 16:08

Штамм коронавируса "омикрон" начал распространяться внутри Грузии, об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

"Я подтверждаю, что это внутреннее распространение. Это уже не импортированные случаи", - цитирует его Sputnik Грузия.

Тем не менее, заверил главный эпидемиолог страны, на данный момент грузинским медикам удается отслеживать все контакты лабораторно подтвержденных случаев.

По словам Гамкрелидзе, пик распространения "омикрона" может прийтись на первую половину следующего месяца: число выявляемых ежедневно новых случаев может увеличиться до 60 тыс, из них лишь 20-30%, то есть 10-15 тыс, лабораторно.

Специалист добавил, что уровень госпитализаций пока не вырос из-за сравнительно легкого протекания заболевания при "омикроне", но все равно призвал носить маски.

Напомним, "омикрон" был завезен в Грузию 20 декабря.