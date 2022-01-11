Аэропорт Волгограда не принимает рейсы из-за тумана

11 янв. 16:00

На запасной аэродром из-за метеоусловий отправлены два рейса, следовавшие в Волгоград.

"Командирами воздушных судов авиакомпаний "Сибирь" (рейс S72147 Москва (Домодедово) - Волгоград) и "Азимут" (рейс А4280 Брянск - Волгоград) принято решение по метеоусловиям Волгограда приземлиться на запасной аэродром аэропорта Платов (Ростов-на-Дону)", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "Международный аэропорт Волгоград".

В Волгограде стоит туман, на данный момент видимость в авиагавани составляет 150 метров.