Жительница Узбекистана получила огромный срок за жестокое убийство невестки

11 янв. 15:59

В Сурхандарьинской области женщине вынесли приговор за жестокое убийство своей невестки, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Было установлено, что в июле 2021 года свекровь была недовольна дешевой обувью, которую приобрела невеста детям из-за нехватки денежных средств. Мать мужа нанесла девушке 32 ножевых ранения. Все это произошло на глазах у троих внуков. Невеста умерла на месте от полученных травм.

Отмечается, что женщину осудили по статье "Умышленное убийство с особой жестокостью". Она получила 13 лет и 4 месяца колонии.