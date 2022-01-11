"Азеркосмос": Google может удалить азербайджанские топонимы на армянском языке со своих карт

11 янв. 15:56

В перспективе названия азербайджанских городов и сел на армянском языке на Google-картах могут быть полностью удалены, заявил председатель правления "Космического агентства Азербайджана" ("Азеркосмос") Самеддин Асадов.

Он отметил, что министерство цифрового развития и транспорта АР наладило активное сотрудничество с американской компанией для изменения отображения топонимов на ее картах.

"В рамках этого сотрудничества ряд топонимов уже изменен на азербайджанский язык. Центр кибербезопасности также находится в тесном контакте с Google. Если посмотреть карту Google, то можно увидеть, что названия уже отображаются на азербайджанском языке", - сказал Асадов, подчеркнув, что такие изменения стали результатом сотрудничества с "Азеркосмосом".

"Не исключено, что в будущем названия на карте на армянском языке будут удалены", - пояснил он, уточнив, что этого потребуется работать над убеждением другой стороны, то есть реализовать политическую сторону сотрудничества.