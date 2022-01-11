Противники обязательной вакцинации соберутся на экстренный митинг в Ереване

11 янв. 15:43

Армянская инициативная группа ''Свободная воля'' готовит экстренный митинг против новых коронавирусных ограничений, которые будут распространяться на невакцинированных людей. Об этом написал на своей страничке в Facebook бывший председатель Палаты адвокатов Армении, лидер Национально-христианской партии "Зартонк" Ара Зограбян.

С 22 января в Армении попасть в предприятия общественного питания, гостиницы, спортзалы, библиотеки, музеи, театры, концертные и кинозалы, а также прочие организации, ведущие культурную деятельность, смогут только привитые либо те, кто представит справку о негативном результате свежего ПЦР-теста.

Зограбян пояснил, что на митинге против обязательной вакцинации выскажутся юристы, врачи и представители других профессий.

Мероприятие под названием ''За отмену новых ограничений в рамках обязательной вакцинации'' назначено на 17 января, оно пройдет у здания Минздрава, передает Sputnik Армения.