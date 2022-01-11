Военные Армении убили азербайджанского солдата на границе

11 янв. 15:30

Сегодня подразделения вооруженных сил Армении устроили провокацию на азербайджано-армянской государственной границе в Кельбаджарском районе, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В результате выстрела, произведенного со стороны противника, погиб военнослужащий срочной военной службы Аяз Назаров.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего.

Отмечается, что огонь противника был подавлен при помощи соответствующих мер, принятых подразделениями армии Азербайджана.

"Вся ответственность за возникшую напряженность лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.