Покупка очков для коров позволила фермеру из Турции увеличить надои

11 янв. 15:31

Турецкий фермер Иззет Коджак увеличил надои на 22% благодаря покупке VR-очков для своих коров, сообщает The Science Times.

Отмечается, что мужчина решил повторить эксперимент в Московской области и убедился, что животные, пасущиеся в виртуальной реальности, чувствуют себя комфортнее и дают больше молока.

По словам фермера, в очках коровы видят зеленые пастбища, что снижает тревожность и стресс. Позитивные эмоции позволили коровам не 22, а 27 литров молока.

Скотовод добавил, что результаты от использования VR-гарнитуры превзошли его ожидания. Ранее для увеличения надоев он включал классическую музыку.