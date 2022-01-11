Покупка очков для коров позволила фермеру из Турции увеличить надои

Турецкий фермер Иззет Коджак увеличил надои на 22% благодаря покупке VR-очков для своих коров, сообщает The Science Times.
Отмечается, что мужчина решил повторить эксперимент в Московской области и убедился, что животные, пасущиеся в виртуальной реальности, чувствуют себя комфортнее и дают больше молока.
По словам фермера, в очках коровы видят зеленые пастбища, что снижает тревожность и стресс. Позитивные эмоции позволили коровам не 22, а 27 литров молока.
Скотовод добавил, что результаты от использования VR-гарнитуры превзошли его ожидания. Ранее для увеличения надоев он включал классическую музыку.