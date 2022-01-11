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Грузия закупит у Pfizer вакцину от коронавируса для детей

Грузия закупит у Pfizer вакцину от коронавируса для детей

В Грузии хотят вакцинировать от коронавируса детей, переговоры с компанией Pfizer о закупке дополнительных 2 млн доз вакцины уже ведутся, сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

"Вы знаете, что доза для детей в возрасте 5-11 лет отличается от дозы детей старше 12 лет. Также, если у Pfizer появится специфическая вакцина для "омикрона", то Грузия уже сделала запрос и на нее", – уточнил Гамкрелидзе на брифинге.

В Грузии осталось около 550 тыс доз вакцины Pfizer, срок годности у нее истечет 31 марта.

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