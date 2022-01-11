Переговоры США и России: минимальный прогресс есть

Новый 2022 год начинается с событий мирового значения. Сразу три масштабные встречи: 10 января в Женеве между представителями России и США, 12 января в Брюсселе – между РФ и НАТО, а 13 января в Вене на площадке ОБСЕ. Иерархия переговоров выбрана не случайно. Ключевым игроком в западном лагере выступают Соединены Штаты, а обсуждения в Брюсселе и ОБСЕ нужны, чтобы услышать мнение натовских и европейских союзников Вашингтона.

Суть всех этих дипломатических переговоров состоит в обсуждении выдвинутых в декабре российским МИД предложений по гарантиям о безопасности. Согласно двум документам, направленным в Вашингтон и Брюссель, Россия добивается нерасширения НАТО на постсоветские страны (прежде всего Грузию и Украину) и отказа США от размещения в них военной инфраструктуры.

На текущий момент завершен первый этап этой глобальной дипломатии. В Женеве состоялись переговоры замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Венди Шерман. По словам Рябкова, разговор оказался "долгим и сложным", "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы".

При этом прогресса, как и ожидали многие эксперты в России и США, достичь пока не удалось. Самый принципиальный для безопасности РФ вопрос о нерасширении НАТО понимания в Госдепе не нашел. Шерман дала понять, что Москва не может навязывать Вашингтону и НАТО, как им вести политику, и что США не будут принимать решения о судьбах Украины, Европы и НАТО без их участия.

Второй ключевой для России вопрос – неразмещение ударных средств НАТО вблизи России. В этом вопросе США проявляют большую гибкость, хотя пока точных гарантий не предоставили. Американская сторона готова обсуждать будущее некоторых ракетных систем и намекнула на реанимацию Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Третьим важным и для России, и для Соединенных Штатов моментом считается "игра мускулами". НАТО периодически проводит крупномасштабные военные учения у российских рубежей, Москва отвечает тем же. В декабре 2021 года министр обороны РФ Сергей Шойгу пожаловался, что количество полетов США и НАТО у российских границ "возросло более чем в два раза", и в них все чаще используется "стратегическая авиация", отрабатывающая условные пуски ядерных ракет по российским объектам.

В отличие от двух предыдущих пунктов, здесь позиции Москвы и Вашингтона близки. Шерман заявила о готовности своей страны обсуждать ограничение военных учений. Она призвала Россию начать деэскалацию на границе с Украиной, отметив, что здесь сосредоточено до 100 тыс российских военных. На это Рябков заметил, что российская сторона заверила коллег из США в отсутствии планов "напасть на Украину". Но Шерман считает, что прямого ответа от России нет, подчеркивая, что вместо объявления намерений Москве лучше отвести 100-тысячный контингент подальше от границы Украины.

Промежуточным итогом переговоров можно считать то, что двери дипломатии все еще открыты. Есть общее понимание по поводу опасности военных учений и намерение восстановить ДРСМД. Нерасширение НАТО и отказ от членства там Украины, даже гипотетически, для Вашингтона неприемлемы.

Сами же официальные лица оценили итоги следующим образом. Рябков сказал, что Москве нужен "срочный" ответ и "реальный шаг НАТО навстречу России". Шерман ждет консультаций с союзниками из Европы, после чего станет ясно, есть ли смысл в продолжении переговоров с Россией.

Стоит отметить, что эксперты по обе стороны океана углядели немало позитива во встречах Шерман с Рябковым. Так, российский историк Сергей Станкевич считает сам факт переговоров успехом, указывая, что реальные договоренности требуют времени.

"Итоги консультаций между Россией и США, начавшихся в Женеве, подводить рано. Состоялся только обмен претензиями, требованиями и предупреждениями. Заявлены стартовые позиции. Это само по себе уже важно, поскольку впервые за 30 лет стороны имеют возможность столь подробно выслушать друг друга, сопоставить и детально уточнить аргументацию и мотивацию", - написал он в Фейсбуке.

Станкевич вполне допускает, что за закрытыми дверями американцы могут на словах дать России гарантию невключения Украины в НАТО. Документально США сделать это сложно, ибо они рискуют потерять лицо перед союзниками.

"США в отдельности могут пойти достаточно далеко. Например, заявить, что Вашингтон минимум лет 10 (может, и больше) не будет обсуждать какое-либо расширение НАТО вообще. Вполне можно также утверждать, что в Европе не будет никаких новых американских ракет, никаких новых баз (в том числе под видом учебных или логистических центров) никакой военной активности альянса в Украине, а также не будет слишком беспокоящих военных учений. …Историки и опытные дипломаты знают, как много важнейших договоренностей и эпохальных поворотов в истории закреплялось непублично в виде "практического понимания"", - подчеркнул он.

Американские аналитики Томас Грэм и Раджан Менон также допускают компромиссы. В первую очередь, в вопросах учений и ДРСМД. США и России необходима "транспарентность в военных учениях", то есть заблаговременное предупреждение о проходящих учениях или же взаимные ограничения на развертывание войск, а также восстановление Договора о РСМД, пишут они. Данные шаги, по мнению политологов, помогли бы выиграть время для решения более сложного вопроса - расширения НАТО. НАТО может установить мораторий на прием Украины и Грузии в Альянс на ближайшие десятилетия. Однако для этого потребуются длительные и сложные переговоры, а также желание сторон идти на компромисс.

Удастся ли развить достигнутый между Рябковым и Шерман минимальный прогресс, узнаем совсем скоро. Переговоры по линии Россия – НАТО, стартующие уже завтра, станут еще одним важным этапом для снятия глобальной конфронтации между Западом и Востоком.