Общественный транспорт в Краснодаре продолжает дорожать

11 янв. 15:17

В январе стоимость проезда вырастет еще на 11 пригородных маршрутах Краснодара.

Напомним, в конце декабря 2021 года о повышении стоимости проезда до 35 рублей заявили 20 перевозчиков на 46 маршрутов.

О подорожании двух пригородных маршрутов - № 186 Б "ЦКР - пос. Лазурный - пос. 2-го отделения учхоза "Краснодарское" и № 154 А "ул. Гаврилова - 21 км Ростовского шоссе" - стало известно 10 января.

С 12 января также подорожает проезд на маршрутах №131А, 141А, 161А, 189А.

С 15 января стоимость проезда вырастет на маршрутах №160А, 166А, 174А.

С 17 января поднимутся в цене билеты на маршрутах №102А, 151А, 155А, 187А.

На большинстве пригородных маршрутов в Краснодаре стоимость проезда поднимается в среднем на 5 рублей.