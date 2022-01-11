Президент Казахстана утвердил посткризисное правительство

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня утвердил новый состав правительства Казахстана.
Ранее утром пост премьер-министра занял Алихан Смаилов.
Теперь его первым заместителем назначен Роман Скляр, вице-премьером - Ералы Тугжанов, передает Sputnik Казахстан.
Еще двумя заместителями главы правительства стали глава МИД Мухтар Тлеуберди и министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.
Канцелярию премьера возглавил Галымжан Койшыбаев.
Кресло министра обороны занял Мурат Бектанов, министра внутренних дел - Ерлан Тургумбаев, министра информации и общественного развития - Аскар Умаров, министра сельского хозяйства - Ербол Карашукеев.
Минюст возглавил Канат Мусин, Минобразования и науки - Асхат Аймагамбетов, Минздрав - Ажар Гиният, Минтруда и социальной защиты - Серик Шапкенов, Мининдустрии и инфраструктурного развития - Каирбек Ускенбаев.
Министров финансов назначен Ерулан Жамаубаев, министром культуры и спорта - Даурен Абаев, министром по ЧС - Юрий Ильин, министром национальной экономики - Алибек Куантыров, министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности - Багдат Мусин.
Министерством экологии, геологии и природных ресурсов будет руководить Сериккали Брекешев, министерством энергетики - Болат Акчулаков.