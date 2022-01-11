В Москве "заминировали" 13 судов и посольства Таджикистана и Киргизии

11 янв. 15:07

Московские суды получили сообщения с угрозами о минировании, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

"Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в Мосгорсуд, а также в районные суды: Чертановский, Кунцевский, Перовский, Коптевский, Лефортовский, Мещанский, Тверской, Останкинский, Тушинский, Дорогомиловский, Хамовнический, Головинский", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители проверяют информацию.

Также неизвестные угрожали взорвать посольства Таджикистана и Киргизии в Москве.

"Накануне днем поступило анонимное сообщение о том, что в здании посольств Таджикистана и Киргизии заложено мощное взрывное устройство, а при попытке его обезвреживания произойдет взрыв. При этом неизвестные выдвинули требования вывода войск этих стран из Казахстана", - приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Отмечается, что полицией была организована проверка. Сотрудники МВД со служебной собакой обследовали посольства и прилегающие территории.