Спасатели стали стоматологами для бегемота в Шымкенте (ВИДЕО)

11 янв. 14:32

Экстренную стоматологическую помощь оказали спасатели одному из питомцев зоопарка в Шымкенте. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.

Руководство городского зоопарка обратилось за помощью в службу спасения "112" из-за бегемота: его нижние клыки настолько отросли, что парнокопытное не могло питаться.

Специалисты оперативно-спасательного отряда, получив разрешение администрации зоосада, с помощью альпинистского снаряжения зафиксировали в раскрытом виде челюсти животного.

"Применив гидравлический резак, спасатели отрезали отросшие клыки, которые мешали питомцу питаться. Теперь гиппопотаму, весом 3,5 т, предстоит пройти курс длительного лечения.

Напомним, в 2019 году в аналогичной ситуации спасатели удалили клыки гиппопотаму по кличке Турсун.