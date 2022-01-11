Законопроект о QR-кодах в России может быть рассмотрен до 1 февраля

11 янв. 14:19

В Госдуме уже в январе могут успеть рассмотреть во втором чтении законопроекта о QR-кодах в общественных местах. В настоящее время депутаты изучают все поступившие из регионов отзывы и предложения по проекту, рассказал зампред думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов, пишет РИА Новости.

"Я думаю, что на следующей неделе будет обсуждение в комитетах профильных. Комитеты будут рекомендовать те или иные поправки к принятию или к отклонению", - сказал он.

По мнению Леонова, Госдума успеет рассмотреть законопроект о QR-кодах до 1 февраля, если ситуация с коронавирусом в стране не улучшится и он перестанет быть актуальным.