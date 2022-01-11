Юный член ИГИЛ задержан в Узбекистане

Жителя Ферганской области подозревают в связях с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ, сообщает пресс-служба Госбезопасности Узбекистана.
"В Учкуприкском районе Ферганской области задержан местный житель 2003 года рождения по обвинению в пропаганде идей террористической организации ИГИЛ, - сказано в сообщении.
Следствием было установлено, что 18-летний юноша в апреле прошлого года пытался уехать в Сирию через Турцию. Там он планировал вступить в ряды террористов. Однако осуществить планы ему не удалось.
Вернувшись в Узбекистан, террорист организовал тайную ячейку сторонников ИГИЛ и распространял экстремистские идеи в Коканде и Учкуприкском районе.
Парень был задержан сотрудниками СГБ Узбекистана. У него изъяли мобильный телефон, в котором хранились материалы, угрожающие общественной безопасности и порядку в стране.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.