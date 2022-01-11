ВОЗ: через полтора месяца больше 50% населения Европы будет инфицировано "омикроном"

11 янв. 14:02

За первую неделю января в Европе зафиксировали более 7 млн новых случаев заболевания коронавирусом, вскоре заразиться может половина жителей региона.

Заболеваемость в Европе выросла в два раза за две недели, отметил во вторник на брифинге глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. "По состоянию на 10 января 26 стран сообщают, что более 1% их населения заболевает COVID-19 каждую неделю", - сообщил он.

Омикрон-штамм быстро становится доминирующим вирусом в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах, продолжил Клюге.

При таких темпах расппространения прогнозируется, что более 50% населения региона будут инфицированы "омикроном" в ближайшие 6-8 недель. Особенности этого штамма говорят о том, что заразятся даже те, "кто ранее был инфицирован или вакцинирован".

Быстрое распространение омикрон-штамма бросает вызов системам здравоохранения, критической ситуация может стать в странах с низким охватом вакцинацией, так как непривитые нуждаются в госпитализации с коронавирусом в разы чаще, чем те, что сделал прививку.