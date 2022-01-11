Жители Казахстана хотят сфотографироваться с российскими миротворцами

11 янв. 13:57

Российские миротворцы отказываются от разговоров и совместных фотографий, так как это запрещено. Об этом сообщил командир подразделения.

"Попытки есть подхода, но нам запрещено фотографироваться и вести диалоги с местным населением", - цитирует РИА Новости командира подразделения, охраняющего отделение "Казахтелекома" в Алматы.

По словам миротворца, его подразделение занимается недопущением проникновения незаконных вооруженных формирований, а также погромщиков и мародеров.

"Мирное население относится положительно, всячески помогает, на все просьбы откликается, все необходимые наши команды и просьбы выполняет", - отметил он.

Командир подчеркнул, что ощущения от участия в миротворческой миссии в Казахстане у него "стандартные", поскольку миротворцы просто выполняют свои обязанности.