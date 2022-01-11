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Колбасы из Донбасса стали продавать в Ростовской области

Колбасы из Донбасса стали продавать в Ростовской области

Первая партия колбасных изделий производства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) ввезена в Россию.

"Экспорт колбасных изделий стал возможным благодаря указу президента РФ № 657 "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - сообщили во вторник в министерстве агропромышленности ДНР.

Первая партия колбас из ДНР направлена в Ростовскую область. Речь идет о продукции Енакиевского мясокомбината самопровозглашенной ДНР.

Напомним, Владимир Путин в ноябре 2021 года подписал указ о признании сертификатов происхождения товаров ЛНР и ДНР.

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