В Грузии будут сокращены сроки карантина и изоляции

11 янв. 13:35

Главный эпидемиолог Грузии Амиран Гамкрелидзе и Замглавы Минздрава республики Тамар Габуния сообщили о сокращении сроков изоляции и карантина, введенных из-за коронавирусной инфекции.

Напомним, срок изоляции и карантина в Грузии длится 12 дней.

Как заявил Гамкрелидзе, уже подготовлен соответствующий протокол, с которым Минздрав ознакомится в ближайшее время.

Также стало известно, что сроки изоляции и карантина сократят как для контактов с инфицированными, так и для самих больных COVID-19.

"Один протокол уже направлен в министерство здравоохранения, в частности, протокол для контактирующих лиц. Сегодня отправим протокол для инфицированных лиц. Сегодня или завтра мы совместно рассмотрим с соответствующими структурами министерства здравоохранения этот вопрос, и он будет утвержден приказом министра", – приводит слова Гамкрелидзе Sputnik Грузия.

Замглавы ведомства Тамар Габуния подчеркнула, что изменение сроков изоляции и карантина обусловлено сравнительно коротким периодом инфицирования. По ее словам, при бессимптомном течении болезни достаточно будет 8 дней изоляции, а в случае симптомов срок продлевается до 10 дней.

"Мы, как вы знаете, следуем протоколам Центра по контролю и превенции заболеваний Европы и США в связи с карантинными сроками. В министерстве начаты рассмотрения и консультации. Сегодня-завтра уже окончательно будут формированы обновленные сроки в отношении карантина", – добавила она.