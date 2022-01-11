Токаев: филиалы российских вузов поспособствуют построению новой экономики Казахстана

11 янв. 13:27

В Казахстане будут открыты филиалы ведущих российских технических вузов, сообщил во вторник президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Для построения новой экономики важно повышение конкурентоспособности вузов. Недавно в Казахстане начали открываться филиалы ведущих зарубежных вузов. В скором времени планируется открытие филиалов передовых технических вузов России", - заявил Токаев, выступая в мажилисе (нижней палате парламента).

В республике к 2025 году необходимо открыть не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов, подчеркнул он. "При этом два филиала вузов с техническим уклоном необходимо открыть на западе страны", - уверен Токаев.