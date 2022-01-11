Организация тюркских государств поддержала Токаева

11 янв. 13:20

Организация тюркских государств поддерживает решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о запуске реформ в стране, об этом говорится в заявлении по итогам внеочередного заседания Совета глав МИД государств-участников организации.

"Поддерживаем повестку президента Токаева о проведении реформ, которые повысят благосостояние братского казахстанского народа. Вновь выражаем готовность оказать необходимую поддержку для преодоления кризиса руководству и народу Казахстана", - цитирует его ТАСС.

При этом в заявлении обращается внимание на большую роль, которую играют ключевые правила и принципы международного права.

Страны Организации тюркских государств также поддерживают принимаемые правительством Казахстана антитеррористические меры против радикалов, экстремистов и преступников, стремящихся подорвать конституционный порядок.

В заявлении отмечается значимость мира и стабильности в Казахстане, которые жизненно важны для стабильности и безопасности во всем регионе и за его пределами, выражается осуждение в связи с актами насилия и вандализма, угрожающими жизням людей, нарушающими общественный порядок и причиняющими ущерб имуществу, озвучивается уверенность в способности властей Казахстана быстро восстановить общественный порядок и нормализовать ситуацию.

В документе также сказано, что "план действий [организации] до 2040 года служит руководством для координации, сотрудничества и взаимопомощи перед лицом национальных и международных испытаний".

Напомним, на заседании под председательством министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу выступили заместитель премьер-министра - глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев, руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов, заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто и генсекретарь ОТГ Багдад Амреев.