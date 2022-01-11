Уроженец Дагестана стал вице-губернатором Ульяновской области

11 янв. 13:16

Экс-депутат Госдумы от Дагестана Абдулгамид Эмиргамзаев назначен заместителем главы Ульяновской области. Об этом сообщил сам губернатор региона Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию области.

Русских отметил, что Эмиргамзаев был его коллегой по работе в Госдуме. По его словам, у него есть большой и успешный опыт работы на федеральном уровне.

"Его знания, компетенции и широкие связи, безусловно, помогут Ульяновской области продвигать важные для жителей региона проекты", –приводит слова губернатора РИА Дагестан.

Стоит добавить, что бывший депутат будет отвечать за организацию работы региона с органами федеральной власти, а также курировать инвестиционную политику Ульяновской области.