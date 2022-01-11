В России в феврале запустят беспилотное такси

11 янв. 13:07

Беспилотные такси в этом году будут запущены в России, первым городом, который опробует новинку станет Москва, пишут "Ведомости".

Уже в январе правительство опубликует соответствующий документ. Первые беспилотные такси выйдут на московские улицы в феврале.

Беспилотные такси запустит компания "Яндекс", согласно проекту, перевозчик будет обязан передавать данные о поездках беспилотных такси в государственную информационную систему. Оператор будет контролировать водителей-испытателей и выявлять признаки алкогольного или наркотического опьянения, а также отчитываться об административных нарушениях с участием беспилотных такси.