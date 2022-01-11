Нарушитель ПДД устроил ДТП со "скорой" в Хасавюрте

11 янв. 13:01

Автоавария с участием "скорой помощи" произошла сегодня ночью в Хасавюрте. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.

ДТП случилось около 01:20 на перекрестке улиц Инженерная и Набережная. Водитель Lada Granta, 25-летний житель Ахвахского района, не уступил дорогу транспортному средству, обладающему преимуществом при проезде перекрестков, и столкнулся с автомобилями "Луидор-225ОС3" ("скорая помощь") под управлением 67-летнего местного жителя и Lada Priora, за рулем которой был 22-летний житель Бабаюртовского района.

В результате фельдшер "скорой" и 25-летний пассажир "Гранты" с различными травмами были доставлены в больницу.

По факту подготовлен материал для принятия процессуального решения.