В Ингушетию прибыли контейнеры для раздельного сбора ТКО

11 янв. 12:59

Ингушетия получила более 2 тыс контейнеров для раздельного сбора мусора, закупленных для реализации регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология", - сообщает сайт администрации главы и правительства региона.

"В октябре минувшего 2021 года республика вошла в число 46 субъектов РФ, которые получили из федерального бюджета субсидию на приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

Минприроды России выделило региону 34 млн рублей, на которые были закуплены 2 тыс 289 передвижных пластмассовых мусорных контейнера объемом 1,1 тыс л. Это поможет решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Останется построить инфраструктуру для их сортировки и переработки и внедрить раздельный сбор отходов.