У жителей Казахстана проверяют чаты соцсетей и галереи в телефонах

11 янв. 12:52

Жители Казахстана пожаловались на повышение цен на продукты питания.

Подчеркивается, что хлеб в магазинах Алматы и Мангистауской области подорожал в 3,5 раза. "Его какое-то время не было в магазинах. Те, кто завозили, просто офигели и вместо стандартных 80 тенге продавали по 300", - приводит слова одного из местных жителей "Подъем".

Также хлеб, молоко и овощи подорожали в Шымкенте. "Хлеб, который мы покупали за 100 тенге, стал 120. В магазин пускали "порционно", типа: подождите, сейчас выйдут люди, потом вы зайдёте", - сказал один из жителей.

Кроме того, очевидцы отмечают перебои в работе интернета и телефонной связи. На блокпостах в Таразе у граждан "проверяют чаты социальных сетей и галереи в телефонах".