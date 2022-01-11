Полтора килограмма наркотика хранил в гараже житель Нефтекумска

11 янв. 12:51

Правоохранители нашли наркотики в гараже у пожилого мужчины в Нефтекумске, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

"При обследовании гаража, принадлежащего 55-летнему жителю Нефтекумска, полицейские обнаружили на полках три полимерных пакета с веществом серо-зеленого цвета", - отметили в управлении.

Экспертиза установила, что мужчина хранил 1439 г марихуаны.

В отделе он рассказал, что собрал и хранил запрещенное растительное вещество для личного употребления.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).