В Кремле сообщили о реальной опасности в виде новой волны коронавируса из-за "омикрона"

11 янв. 12:42

Российская система здравоохранения готовится к очередной волне коронавируса, которая может случится на фоне распространения "омикрона", сообщил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Новый всплеск заболеваемости - реальная опасность, указал он. "Это большая опасность, это реальность, к сожалению. Конечно, этот вирус проникает на нашу территорию и распространяется здесь. Это прогнозировалось нашими специалистами, это прогнозировалось правительством, и соответствующие меры принимаются, чтобы подготовить систему здравоохранения к возможной очередной волне", - заявил Песков.

Вопрос не к том, придет ли омикрон-штамм в Россию, вопрос в том, когда это произойдет, считает представитель Кремля.

"Мы видим, что творится в Европе, мы видим, что твориться в США - они вышли вообще на планку свыше 1,1 млн заражений в сутки. Просто возьмите и сопоставьте в пропорциях к населению, какие бы цифры соответствовали нашему уровню населения", - добавил он.

Ранее замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что подъема заболеваемости из-за нового штамма стоит ждать в конце января. При этом он отметил, что летальность от этого штамма низкая - в 4-17 раз ниже, чем у предыдущих штаммов COVID-19.